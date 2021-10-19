Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2021 programına hitap etti

Küresel sistemde İslam aleminin söz hakkının olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "BM'deki reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2021 kapsamında düzenlenen "Güç ve Paradoks: 21'inci Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" adlı etkinliğin açılışına video mesaj gönderdi.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, mevcut küresel sistemin uzun süredir adalet ve istikrar üretmediğini belirtti.

"5 ÜLKENİN ÇIKARLARI GÖZETİLİYOR"

Halihazırdaki sistemde İslam aleminin söz hakkının bulunmadığına dikkat çeken Erdoğan, "İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı sadece gücü elinde bulunduran 5 ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin halihazırdaki yapısıyla devam etmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İÇİN REFORM VURGUSU

"Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez." diyen Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

"Türkiye olarak bu reform ihtiyacını, 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesi ile dile getirmekteyiz. Bu konudaki somut tekliflerimizi, kısa süre önce 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' diyerek milletimizle ve tüm dünya ile paylaştık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'deki reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez ViDEO





Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"SALGININ ARTÇI SARSINTILARINI HİSSETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

"Yaklaşık 2 sene önce hayatımıza giren koronavirüs salgını etkisini yitirmekle birlikte gündemimizi işgal etmeyi sürdürüyor. Salgının artçı sarsıntılarını, ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda hissetmeye devam ediyoruz.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Bu süreçte yaşananlar, artık dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermiştir. Son iki yıla damgasını vuran bu salgın, bireylerin hem kendilerine hem içinde bulundukları topluma hem de küresel siyasete yaklaşımlarını kökten değiştirmiştir. Küresel sistemdeki tenakuz ve paradokslar daha önce hiç olmadığı kadar gün yüzüne çıkmıştır.

"TEDARİK ZİNCİRLERİNDE KIRILMALAR YAŞANDI"

Özellikle refah bakımından dünyada üst sıralarda yer alan ülkelerin sağlık ve sosyal yardım altyapılarının ne derece kırılgan olduğu görülmüştür. Tüm insanlığın geleceğini tehdit eden bu kriz karşısında dünyada barış ve adaleti sağlamakla görevli kurumlar bir kez daha sınıfta kalmıştır. Az gelişmiş ülkeler ve yoksul toplum kesimleri kaderlerine terk edilmiş, ticarette korumacılık artarken tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanmıştır.

"BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI OLSA BİLE..."

Ekonomik sıkıntılarla birlikte Batılı ülkelerde nefret suçları ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Sosyal devlet kavramı ağır yara alırken gelir adaleti daha da kötüleşmiş, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı yeniden alevlenmiştir. Nitekim buzdağının sadece görünen kısmı olsa bile istatistikler bizi, vatandaşlarımızı ve tüm insanlığı bekleyen tehditleri ortaya koyuyor.

"TARİHİ BİR FIRSAT HEBA EDİLDİ"

Uzun yıllardır bu tehditlere dikkat çeken bir siyasetçi olarak; şahit olduklarımız karşısında endişelerimiz daha da artıyor. Açıkçası küresel barış ve adaleti tesis yolunda tarihi bir fırsatın heba edildiğini görmekten üzüntü duyuyoruz. Bize büyük bir aile olduğumuzu tekrar hatırlatan koronavirüs salgınını ne yazık ki iş birliği ve dayanışma açısından hakkı ile değerlendiremedik.

"KOLAYCI VE HATALI BİR YAKLAŞIM OLACAKTIR"

Dünya genelinde 5 milyona varan ölümleri, virüse veya yetersiz sağlık hizmetlerine bağlamak hem kolaycı hem de hatalı bir yaklaşım olacaktır. Bu tablonun ortaya çıkmasının en önemli sebebi, zayıf yerine güçlüyü koruyan, paylaşma yerine sömürüyü teşvik eden kanaat yerine hırsı, bencilliği, tamahkarlığı özendiren mevcut sistemdir."