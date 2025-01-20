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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görevini devralmaya hazırlanıyor..

Bu kapsamda Donald Trump, düzenlenen yemin töreni ile 5 yıl sonra görevi geri devralacak.

Hem Amerika'nın hem de Türkiye'nin yakından takip ettiği süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da düşünceleri merak konusu oldu.

Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin Donald Trump'ın 'arkadaşım' sözlerini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli." yanıtını vererek önümüzdeki süreçte de Trump ile görüşmeler yapacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a yönelik açıklamaları şöyle:

"SEÇİMİ KAZANDIĞI GÜNÜN ERTESİNDE KENDİSİ İLE GÖRÜŞMEM OLMUŞTU"

Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli. Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisi ile görüşmem olmuştu. Şimdi bu dönemde de ara görüşme yaptık.



Israrla 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dediğine göre biz de tabii bu konuda Türkiye'ye ne düşüyorsa gerekeni yaparız. Çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz. Türkiye olarak barıştan yanayız.

"TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİ TÜM İNSANLIK İÇİN HAYIRLI OLSUN DİYORUM"

Bu barışla biz dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbiri ile dayanışması devam etsin. Bu konuda ne varsa barışta var. Savaş ile bir yere varılmaz ve bir an önce de bunu halletmemiz lazım.



Sayın Trump ile yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız. Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum.