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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan FETÖ'cüleri istedi

    Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın FETÖ'cülerle ilgili gerekli adımların atılacağını söylediğini anlattı.
    • AA
    • 08.06.2020 - 22:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan FETÖ'cüleri istedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye dair bilgiler paylaştı.

    Bilindiği üzere FETÖ'cü isimler Amerika'da çıkan sokak olaylarına katılmıştı.

    Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede bu FETÖ'cüleri gündeme getirdiğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'cü isimleri kendilerine aktardık. O da 'Gönderdiğiniz bilgileri alacağım, gerekli çalışmaları yapacağım' dedi" şeklinde konuştu.

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