Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu

Erdoğan, "Bilim ekosistemini güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz" dedi. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi de Erdoğan'ın gündemindeydi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı törende bir konuşma yaptı.

Erdoğan, bilim ve teknoloji alanındaki atılımlara işaret ederken, ilk 10 ekonomi arasına girme hedefinin de altını çizdi.

"Türkiye'yi cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz"

Erdoğan, "Sadece gençlerimizin yurt dışında tecrübe sahibi olmasını sağlamakla kalmıyor, Türkiye'yi, dünyada bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz." dedi.

"Beyin göçünü tersine çeviriyoruz"

"İhdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemini güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi



"TÜBA ve TÜBİTAK takdire şayan çalışmalara imza atıyor. Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinden gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Siyasi bağımsızlığın, teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim ve teknolojide şahlanışa geçiyoruz VİDEO



"Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz"

Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ediyoruz.

Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz. Bu coğrafya, tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır.





"Bilim inanlarımız, gecesini gündüzüne katıyor"



Şimdiye kadar ödüllendirilen eser sayısı 226'ya çıktı. Hakkı verilen her başarının yeni başarıların habercisi olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı olarak TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri'ni bu amaçla himaye ediyoruz. Ödül sistemini bilim insanlarımız için bir motivasyon ve teşvik kaynağı olarak değerlendiriyoruz.

Ödül alsın ya da almasın, bilim inanlarımızın tümünün ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz. Bilim ve teknoloji, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında en önemli araçtır.





"Bilime yaptığımız yatırımın meyvelerini topluyoruz"



Son 1 yılda 174 üniversiteden 3 bin 734 araştırma projesine 1 buçuk milyar liradan fazla destek verdik. Teknoloji geliştiren insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır. Bilime yaptığımız yatırımın meyvelerini topluyoruz."



