Muhalefetin saman ithalatı söylemlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, fabrika satarak domates alan değil, Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'ye güvenen tüm yatırımcılara sahip çıktıklarını ve destek verdiklerini söyleyerek muhalefete yüklendi.

Muhalefeti saman ithalatı söylemleri üzerinden eleştiren Erdoğan, bu söylemleri cahillik olarak nitelendirdi.

"FABRİKA SATAN DEĞİL ÜRETİM MERKEZİ OLAN BİR ÜLKE"

Erdoğan, "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam sağlayan bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz VİDEO

"TÜRKİYE'NİN SAMAN İTHALATÇISI OLDUĞUNU ZENNEDEN CAHİLLER"

Türkiye, 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemleri yapan, 500 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşmış bir ülkedir. Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum.





"TÜRKİYE BÜYÜYOR GÜÇLENİYOR"

Türkiye'nin üretim gücünden bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum. Onlar bilmese de, bilmek istemese de Türkiye büyüyor, güçleniyor dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda ilerliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"800 KİŞİ İSTİHDAM EDECEK"

"Aydın Söke'de faaliyete geçen bu tesis önemli bir gelir kapımız olacak. 550 milyon dolarlık yatırım olan bu ilk etapta 800 kişi istihdam edecek. Tesisimiz 4.5 milyon dolarlık bir cari açığımızı kapatacak.

Yüzde 40'ı tamamlanan 2. etap için 440 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek. Tesisin önemli bir özelliği daha mevcut. Tesisimiz Türk ekonomisinin yeşil dönüşümüne de katkı sağlayacak.

"200 MİLYON DOLARLIK İHRACAK YAPACAK"

Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.

"YATIRIMCILARA DESTEK VERMEYİ GÖREV BİLİYORUZ"

Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Bu topraklara değer katan, üreten ihracat eden tüm yatırımcılara destek vermeye devam ediyoruz. Tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz."