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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı andı
Erdoğan, Özal'ın vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Özal'ın öncü rolünü vurgulayan Erdoğan, "Milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip" ifadesini kullandı.
- 17.04.2022 - 14:22
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 29'uncu yılında anılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özal'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Turgut Özal paylaşımı
Erdoğan, paylaşımında, Özal'ın, Türkiye'nin kalkınmasında öncü rol oynadığını ve milletin gönlünde sarsılmaz bir yer edindiğini vurguladı.
AA'nın haberine göre; Özal'ın fotoğrafına da yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Çalışkanlığıyla, duruşuyla, şahsiyetiyle..."
"Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan; çalışkanlığıyla, duruşuyla, şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."