8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dua etti.

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28’inci yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal için Kur’an-ı Kerim okudu.

SEMRA ÖZAL İLE KISA SOHBET ETTİ

Duygulandığı gözlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duanın ardından Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra tören alanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an okudu VİDEO





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.