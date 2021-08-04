Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verilen yetki iddiasıyla ilgili, "Verdiğim böyle bir yetki yok. Kendisi dürüst ise iddiasını ispatlamalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında kameraların karşısına geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yanan alanların imarı açılması konusunda yetki verildiği iddiasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Ben böyle bir yetki vermedim." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KESİN KONUŞTU

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı, böyle bir yetkiyi ne başbakanlığı ne de cumhurbaşkanlığı döneminde verdiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm bakanıma verdiğim bir yetki yok VİDEO

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"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL, İSPAT ETSİN"

"Ben dikey mimariye karşı olduğumu söyleyen bir insanım." diyen Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İspat etsin, söylesin." ifadesini kullandı.

"BÖYLE BİR YETKİ VERMEDİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Öncelikle Bay Kemal'e vereceğim tek cümlelik bir cevap var; Ben Kültür ve Turizm Bakanımıza böyle bir yetki vermedim. Ne başbakanlık döneminde böyle bir yetki verdim, ne de Cumhurbaşkanlığım döneminde şimdiki Kültür Bakanıma verdim.

"DİKEY MİMARİYE KARŞI OLDUĞUMU SÖYLEYEN BİR İNSANIM"

Ben dikey mimariye karşı olduğumu söyleyen bir insanım. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İspat etsin, söylesin. Buradaki belediyeler CHP'li belediyeler. CHP'li belediyeler olarak; burada imar planlamalarını yaparken, ormandan yerler vermek suretiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa sorumlusu sensin. Bu konuyla ilgili olarak da AK Parti olarak her türlü müdahaleye varız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da Marmaris'te Bodrum'da birçok yerleri yıktık. Bay Kemal, senin yıkılan yerlerden haberin yok mu?

"YANAN YERLER BÖYLE KALMAYACAK"

19 yıl içerisinde 5 milyon 400 bin ağaç diktik. Hala da dikmeye devam ediyoruz. Bu yanan yerler; böyle kalmayacak. Hemen anında dikeceğiz. Ağaç dikimine teşvik ediyoruz. Bazen okuldaki çocuklarımızla seferberlik ilan ediyoruz, fidan dikiyoruz."