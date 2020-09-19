Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, turizm sektöründe bu yıl 15 milyon yabancı turist ile sezonun kapatılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SALGINA RAĞMEN BÜYÜYEN EKONOMİYE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomik gelişmelerle ilgili konuştu.

"İnşallah üçüncü çeyreği herkesi memnun eden bir büyüme rakamı ile kapatacağız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına rağmen turizmde yaşanan ekonomik katkının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde yılı 15 milyonun üzerinde turistle kapatacağız- İZLE

"TURİZMDE YILI, 15 MİLYONUN ÜZERİNDE YABANCI TURİSTLE KAPATACAĞIZ"fas

Bu yıl 15 milyon yabancı turist ile sezonun kapatılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyada koronavirüs pandemisinden en az etkilenen ülkeler arasında olduğunu bir kez daha vurguladı.