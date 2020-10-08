Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır." dedi.

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Katar'da askeri üs kurmasını istemiyor.

Konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde bir kez daha gündeme geldi.

Katar’da İngilizce olarak yayın yapan "The Peninsula" gazetesine mülakat veren Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayii alanındaki ortak projelerin, ikili münasebetlerin omurgasını oluşturduğunu ifade etti.

"TÜRK ASKERİ SADECE KATAR DEĞİL, BÜTÜN KÖRFEZ ÜLKELERİNDE BARIŞA HİZMET EDİYOR

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk, dayanışma ve samimiyetin timsali olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üssümüzle ilgili menfi propaganda yayanlar kesinlikle iyi niyetli değildir.” dedi.

Erdoğan, "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir." dedi.

"HİÇ KİMSE RAHATSIZ OLMAMALI"

Türkiye'nin varlığından rahatsız olanlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır." diye konuştu.