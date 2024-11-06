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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ata yurdumuz Bişkek'te bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Zirvemizin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diyerek sözlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de eylül ayında düzenlenen Alfabe Komisyonu'nda ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin devamı şu şekilde:

TÜRK YATIRIM FONU VE TÜRK ALFABESİNE DAİR

Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk Yatırım Fonu'nun faaliyete alınarak projelerimize destek sağlayacağından eminim. Yenilenebilir enerji için iş birliğimizi yoğunlaştıralım. Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak Alfabe Komisyonu'nda ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir.



Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Bu vesile ile özellikle Ak Sakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek.

"TEŞKİLATIMIZI ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Türk dünyası için ortak bir gelecek inşasını hedef alıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı, örnek alınan bir platform haline gelmiştir. Türk dünyasını ilelebet payidar kılacak güçlü irade masanın etrafındaki tüm dostlarımda ziyadesiyle mevcuttur. Teşkilatımızı çok daha ileriye taşıyacağız.

GAZZE'DE OLANLAR: BU VAHŞETİ KABUL ETMİYORUZ

Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. Karar dahi alamıyor, almak istemiyor. İsrail'in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefini görüyoruz. Türkiye olarak bu vahşeti, katliamı kabul etmiyoruz. İsrail'i durdurmak Filistin devletini kalıcı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

"KIBRIS'TA ADİL ÇÖZÜM İÇİN TÜRK DÜNYASINA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz. KKTC'nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu olarak yer alması dayanışma irademizin tezahürüdür.



Kendilerinin yakın zamanda tam üye olarak yer almasını bekliyoruz. Kıbrıs'ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor. Ukrayna'da da kalıcı ve adil bir barışı destekliyoruz.

"POTANSİYELİMİZİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRELİM"

Genç ve dinamik nüfusumuz ve ticaret hacmimizle büyük atılımlar gerçekleşebilir. Bilim, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda potansiyelimizi ortaya çıkarmak için iş birliğimizi geliştirelim. Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk projelerimize destek sağlayacağından eminim. Enerji konusunda da tek kaynağa bağımlılığı azaltmalıyız.