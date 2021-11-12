Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Devletleri Teşkilatı'yla gelişeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi olarak Afrika'ya aşı bağışı yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi'nin yeni bir isimle devam etmesine karar verdiklerini belirterek, "Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatıdır" dedi.

"BÜYÜYECEK VE GELİŞECEĞİZ"

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bugün bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. Artık adamız inşallah uluslararası toplantılarında odak noktası olacaktır. Bu tür toplantıları, hep aşkımız, heyecanımız buydu. İnşallah Demokrasi ve Özgürlükler adası merkez nokta olsun diye düşünüyorduk. İlk adımı attık ve gerisi gelecek. TOBB'a tekrar teşekkür ediyorum, yapımda gayretleri olduğu için. Rabbim nice adımları hep birlikte atmayı bize muktedir eylesin diyorum." ifadelerine yer verdi.

AFRİKA'YA 2,5 MİLYON DOZ AŞI BAĞIŞI

Bir adım daha attıklarını vurgulayan Erdoğan, "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonun Türkiye olarak biz bağışlayacağız. Diğer ülkelerde kalan 500 bin aşıyı buraya dahil edecek. İnşallah Türkovac yılsonuna yetişmesi halinde sorunumuz yok. Türkovac'ı uluslararası merkeze göndermede gayrette bulunacağız." diye konuştu.

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