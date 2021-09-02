Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

Subay ve astsubay öğrencilerinin mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ekonomide ikinci çeyrekte yüzde 21 büyüme sağladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

"İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 21 BÜYÜME SAĞLADIK"

Törende konuşma yapan Erdoğan, üretimden birçok noktaya kadar büyüme olduğunu belirterek, "Hamdolsun ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüme sağladık. İşte bu nereden nereye geldiğimizin ifadesidir. Türkiye, üretim, yatırım, sağlık, ihracat, diplomasi ve güvenlikte çok daha ileriye gidiyor Dün bize İHA, SİHA vermeyenler vardı. Şimdi artık İHA'mız SİHA'mız Akıncı'mız var mı? Var. Daha da güçleneceğiz, daha da güçlenerek yola devam edeceğiz. Bir dönem meşru terörle mücadele operasyonlarında bile başkalarının desteğine muhtaç bir ülkeyken hamdolsun artık savunma sanayinde yerlilik oranımızı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarttık." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE YAKALADIĞIMIZ İVMEYİ DEVAM ETTİRDİK"

Salgının etkisine rağmen ekonomide büyüme trendinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Salgının etkilerinin en ağır hissedildiği 2020 yılını yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla kapatan Türk ekonomisi büyüme trendini sürdürüyor. İşte bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 7,2'lik büyüme oranıyla geçen sene yakaladığımız ivmeyi devam ettirmiştik.

"DÜNYADA EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ EKONOMİYİZ"

Şimdi az önce söyledim, yine söylüyorum, bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı ise Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Sadece baz etkisiyle açıklanamayacak bu büyüme verisi, Türkiye'nin bir üretim ekonomisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

"İHRACATIMIZ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 70 ARTTI"

Sanayi üretiminde tarihi bir an yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Sanayi üretimimizin aylık olarak son 14 ayda 13 defa artmış olmasına özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. İhracatımız ise ikinci çeyrekte yüzde 70 artarak, 55 milyar dolarla tarihimizin en yüksek çeyreklik performansını elde etti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ikinci çeyrekte yüzde 74,9'dan yüzde 84,5'e yükseldi. Son 12 aylık ihracatımız tarihimizde ilk kez 200 milyar doları aştı. İhracattaki bu başarımızın da etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam, salgın öncesi dönemi de geçerek son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 29 milyonu aştı." diye konuştu.