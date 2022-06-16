Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Türkiye'nin gündeminde, asgari ücrete temmuz zammı beklentisi var.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet temsilcileri, sık sık yaptıkları olumlu açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini, konunun çalışıldığını vurguluyor.

Yapılan bu olumlu açıklamalar beklentiyi kuvvetlendiriyor.

Cumhurbaşkanı, TÜRK-İŞ başkanı Atalay ile görüşüyor

Bu kapsamda beklentileri daha da artıracak sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmadı.