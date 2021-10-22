Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi Medya Formu'na mesaj gönderdi

"Türk Konseyi Medya Forumu"na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz" ifadelerini kullandı.

'Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek' temasıyla düzenlenecek 'Türk Konseyi Medya Forumu' İstanbul'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, foruma video mesaj ile katılım sağladı.

"SIK SIK DEZENFORMASYON KAMPANYALARINA MARUZ KALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

"Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz.

Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebi ile Dünya'da milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır.

Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.

"ERMENİSTAN ORDUSUNUN SİVİL HEDEF ALAN KATLİAMLARI GÜNDEME GETİRİLMEDİ"

Dijital faşizmin yıkıcı etkisinden ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ülke ve toplum azade değildir.

44 gün süren Dağlık Karabağ savaşı sırasında şahit olduğumuz iki yüzlü tavır, meselenin ülkemiz açısından önemini ortaya koymuştur.

Ermenistan ordusunun sivil hedef alan katliam ve balistik füze saldırıları hiç gündeme getirilmedi. Medya bağımsızlığından ve objektiflikten bahseden uluslararası medya organları Ermenistan'ın resmi haber ajansı gibi hareket etti.

"İLETİŞİM MESELESİNİ BAŞKALARINA HAVALE EDEMEYİZ"

Karabağ savaşı ülkelerimiz ve Türk dünyası ile ilgili gerçeklere karşı uygulanan basın ambargosunun ne ilk ne de son örneğidir.

Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında şu gerçeği artık hepimiz açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz.

Türk dünyası olarak bu hususta insiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız.

"FORUMUN BİZLERE GÜÇLÜ BİR PLATFORM KAZANDIRACAĞINA İNANIYORUZ"

'Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek' temasıyla düzenlediğimiz forumun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz.

Forum vesilesiyle Türk dünyasındaki dayanışmayı geliştirmeyi, karşılıklı güveni pekiştirmeyi; dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen film-dizi projeleri gibi hususlarda iş birliğini ilerletmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.