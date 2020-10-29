Milli Mücadele Sergisi'nin açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin vatana, bayrağa ve ezana sahip çıktığı sürece istiklal mücadelesinin bitmeyeceğini söyledi.

Cumhuriyetin 97'nci yılına ithafen Beştepe'de açılan Milli Mücadele Sergisi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medeniyetin sunduğu sorumluluğun ağır ve bir o kadar şerefli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihte inancın ve kültürün yok edilmesine yönelik birçok girişim bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin en büyük gücünün tarihi miras olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimizi bilmeden maziden atiye kurduğumuz köprü, eksik kalır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin istiklal mücadelesi bitmeyecek VİDEO



"TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLAL MÜCADELESİ BİTMEYECEK"

Tarihten bugüne Türkiye'nin bulunduğu topraklarda halkın her daim mücadele içerisinde olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek." dedi.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, TARİHİ MİRASIMIZDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nden başlayıp günümüzde süren mücadeleyi çok iyi öğretmeliyiz, en büyük gücümüz bu tarihi mirasımızdır." açıklamasında bulundu.

SERGİDEKİ ÖNEMLİ ESERLERE DEĞİNDİ

Sergide yer alan belgelerin İstiklal Harbi'nin ve cumhuriyetin ilk dönemlerinin hatıralarını canlandırdığını aktaran Erdoğan, Milli Mücadele Sergisi'ndeki eserlere ilişkin bilgi verdi.