Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da bir Türk-Rus ortak askeri merkezinin kurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Açıklamalarına Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaptığı anlaşmaya değinerek işgal edilen toprakların kardeş ülkeye bırakalacağını söyledi.

TÜRK-RUS ORTAK ASKERİ MERKEZ KURULACAK

Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları en geç 1 Aralık'a kadar teslim edeceğini belirterek, bölgede Türk-Rus ortak bir askeri merkezin kurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin yapılacak anlaşmayı denetlemek ve gözlemlemek için bölgede Rusya'ya birlikte yer alacağının altını çizen Erdoğan, ilgili mutabakatın bu sabah imzalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk-Rus askeri merkezi kurulacak- İZLE

"KARABAĞ'LA İLGİLİ MUTABAKAT İMZALANDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ve Türkiye'nin Rusya ile oluşturacağı ortak askeri merkezle ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Sözlerimin hemen başında Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Varılan anlaşma ile işgal edilen topraklar Azerbaycan'a bırakılacaktır. En geç 1 Aralık'a kadar bu topraklar teslim edilecektir. Azerbaycan ile Nahçıvan özerk bölgesi arasındaki ulaşım sağlanacak ve bu anlayışla bir yol inşa edilecektir.

TÜRK - RUS ORTAK ASKERİ MERKEZ MUTABAKATI BU SABAH İMZALANDI

Türkiye anlaşmanın uygulamasını denetlemek ve gözetlemek için bölgede Rusya ile birlikte yer alacaktır. İlgili mutabakat bu sabah imzalandı.

"BU ACIYI HEP BİRLİKTE YAŞADIK"

Türkiye ve Türk milleti olarak her gün bu işgalin sızısını her gün yüreğimizde hissettik. Bosna'daki katliamalara sessiz kalanlar Karabağ'daki katliamları da görmezden gelmiştir. Biz katledilen çocukların, kadınların, yaşlıların acısını hep birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşadık.

"TÜM İMKANLARIMIZLA KATKI SAĞLADIK"

Tüm kalbimiz ve imkanlarımızla bu işgali sona erdirecek sürece katkı sağlamak için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık.

"AZERBAYCAN SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEYECEĞİ KONUSUNDA TAAHHÜT VERMİŞTİR"

Azerbaycan devleti de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sivilin zarar görmeyeceği taahhüdünü zaten vermiştir. Bu konuda canla başla gayret gösteren askeri diplomatlarımız başta olmak üzere herkesi yeniden tebrik ediyorum. Enver Paşa'nın Nuri Paşa'nın, Hüseyin Cavid'in Ahmet Cevad'ın, Haydar Aliyev'in hatıraları şad olmuştur.

Bundan sonra çok daha yakın ve güçlü iş birliği içerisinde olacak ve ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz."