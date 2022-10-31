Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele sürecinin üstün başarısı bağlamında, ülkenin 'Türkiye Yüzyılı' vizonuyla sağlık alanında zirveye çıkacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da 8'incisi düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'ne katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardıdan kürsüye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurultay hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin salgın sürecindeki üstün başarısı ile dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı deniz feneri mahiyetinde olacaktır"

Cumhubaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında satır başları;

"Türkiye Yüzyılı'nı tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Gönül coğrafyamızın her bir köşesindeki dostlarımızla artık ortak hayalleri paylaşıyoruz. Dünyanın doğrudan insanın varoluş gayesi arayışında olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı deniz feneri mahiyetinde olacaktır. Tabiattaki her şeyi bir eşya olarak gören anlayışın insanı da aynı kategoriye yerleştirmesi kaçınılmazdır. Nitekim öyle de oldu.

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya başladığında, dünyadaki sağlık otoriteleri bir dizi tedbir tavsiyesi açıklamıştı. Tam da o günlerde İbni Sina'nın hayatını anlatan filmde benzer tavsiyelerin çok daha fazlasıyla bu büyük alim tarafından verildiği görülüyordu. İlhamını ilim, hikmet ve marifet temelinde inşa edilmiş insan merkezli bilim çalışmalarını teknoloji kutsaması hastalığından uzak şekilde sürdürmemiz şart.

"Salgının ilk gününden itibaren elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik"

Dünyanın 'gelişmiş' diye tarif edilen ülkeleri sağlıkta da belirli bir gelir seviyesinin üstündeki insanlara yüksek standartta hizmet veren bir sisteme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele eden insanların hikayelerine hepimiz şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü yaşlı bakım evlerinden görüntülerle karşılaştık. Salgının ilk günlerinden itibaren hiç bir ayrım yapmadan elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik.

"İstanbul'da kurduğumuz mekanizma ile 9 milyon ton tahılın dünyaya ulaşmasını sağladık"

Benzer süreç küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanmaktadır. Dünya buğday üretimimin 3'te 1'i Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da kurduğumuz mekanizma ile 9 milyon ton tahılın dünyaya ulaşmasını sağladık. İnsanlığa hizmet için gayret göstermeye devam edeceğiz. Sağlık alanında gösterdiğimiz tartışılmaz başarı ise insanlığa hizmet yolunda yeni fırsatları önümüze sermiştir.

"Dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik"

Bunda 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü sağlık altyapısı vardır. Şehir hastanelerimiz ile yetişmiş insan kaynağımız bu başarıda büyük pay sahibidir. İnsanımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik."

"Tecrübelerimizin verdiği imkanları tüm insanlıkla paylaşıyoruz"

Bilişim ve teknoloji sağlık hizmetleri konusunda uluslararası standartlara uygun şekilde en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Tıbbi cihaz alanında ithalatın ihracatını karşılama oranını yüzde 55'e çıkardık. Sağlıktaki dijitalleşmenin ve hizmet sunumundaki tecrübelerimizin verdiği imkanları, yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm insanlıkla paylaşıyoruz.

Amacımız ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında ‘Health Türkiye’ markasıyla zirveye çıkarmaktır. Sahip olduğumuz yetişmiş insan kaynağını bilim, teknoloji ve üretim gücünü sürekli daha da geliştirmekte kararlıyız. Teşhis ve tedavi hizmetlerimizi her alanda kendi sağlık ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde küresel düzeyde söz sahibi olacak düzeye çıkarmakta kararlıyız."