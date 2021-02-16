Türkçe'nin yanlış kullanımına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dilimize çok sıkı sahip çıkmalıyız" dedi. Erdoğan ayrıca, İstanbul ve Ankara'daki tabelalarda kullanılan dile de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe'nin önemine ve doğru kullanımına değindi.

ERDOĞAN, SOSYAL MEDYA DİLİNE VURGU YAPTI

Sosyal medya diliyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Anlamsız kısaltmalar, bozuk cümleler, saçma ifadeler günden güne sıradan hale geliyor." ifadelerini kullandı.

TABELALARDAKİ DİL KULLANIMINA ELEŞTİRİ

"Tabelalarda, yazışmalarda, konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır." şeklinde serzenişte bulunan Cumhurbaşkanı, Türkçe'nin korunması gerektiğinin altını çizerek açıklamasını sonlandırdı.

"TÜRKÇE'YE YETERİNCE ÖZEN GÖSTERİLMİYOR"

Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Türkçemize yalnızca sahip çıkmakla kalmamalı dünya dili haline getirmeliyiz. Bugün 35 ülkede ya ana dil, ya yardımcı dil ya da yabancı dil olarak Türkçe anlaşılıyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki, bugün dilimizde bir çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi gölgede bırakıyor. Kimi yerlerde yabancı dille eğitim Türkçe eğitimin önüne geçiyor. Kimi üniversitede öğrencilerimiz bırakınız Yunus, Emrah, Refik Halid, Peyami Safa, Tanpınarları okumadan, hatta adını duymadan diploma alabiliyor. Gazetecilerimizden akademisyenlere kadar okumuş yazmış insanlardan bir bölümü Türkçe'ye özen göstermiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe'nin önemine vurgu yaptı VİDEO

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"ANKARA VE İSTANBUL'DAKİ TABELALAR DİLİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

"Sosyal medya dili yazı ve iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, bozuk cümleler, saçma ifadeler günden güne sıradan hale geliyor. Tabelalarda, yazışmalarda, konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Kızılay Meydanı'ndan aşağı inin bütün dükkanların tabelaları adeta dilimizi tehdit ediyor. İstanbul'da da öyle. Türkçe'den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz."