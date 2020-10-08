Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve iş Forumu'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun açılış oturumunda video konferansla konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun açılış oturumunda video konferansla konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İnsanlık olarak gerçekten zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgın son 1 asrın en büyük sağlık krizlerinden birisidir."

"2008 krizinin küresel ekonomide açtığı yaralar henüz kapanmamışken Covid-19 salgını tüm dünyayı yeni belirsizliklerin içine sürüklemiştir."

"Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı salgının özellikle Afrika kıtasındaki dostlarımızın yükünü ağırlaştırdığını görüyoruz. Kıta çok ciddi kayıplar yaşıyor."

"Afrika halkları maalesef salgın karşısında kaderlerine terk edildi. Salgında hayatını kaybeden Afrikalı kardeşlerimiz için taziyelerimi sunuyorum."

"İYİ DOST KÖTÜ GÜNDE ÇAĞRILMADIĞINDA GELENDİR"



"İyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde çağrılmadan gelendir. Biz de dost ve kardeşlerimizin yardımına koştuk.Din dil ırk renk ayrımı yapmadan 154 ülkenin destek çağrısına cevap verdik. Türk malı solunum cihazlarının, maskelerin Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı desteği görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur."

"Afrika'da yerel istihdama ve üretime en fazla katkıyı yapan bizim firmalarımızdır. Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özverili çalışmalarını sürdürdüler. Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin değeri 70 milyar dolara ulaşmıştır. Yüz binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur."

"Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu, sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliğine imkan sağlayabilir."

"Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz."

Ayrıntılar gelecek...