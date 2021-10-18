Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda

Türkiye-Angola İş Forumu'nda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık" dedi.

Afrika ziyaretleri kapsamında Angola'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'na katıldı.

Burada katılımcılara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola ile yapılan anlaşmalara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"İKİLİ TİCARETİMİZİ KISA VADEDE 500 MİLYON DOLARA ÇIKARMA KARARI ALDIK"

"Angola ile görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık. İkili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. G-20 ülkesi Türkiye ile Angola'nın ilişkilerini geliştirmekte bu kadar geç kalması iki ülke için de kayıptır. Bugün imzaladığımız anlaşmalarla iş birliğimizin akdi zeminini gerçekleştirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Afrika kıtasındaki tüm ziyaretlerimizde olduğu gibi bugün de bize kalabalık bir iş adamı heyeti katılıyor. Amacımız iş adamlarımızın burada yatırım yapmasını teşvik etmemizdir. İş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanıması için imkan sağlanacaktır. Atacağımız yeni adımlarla bunun için gerekli zemini oluşturacağız.

"KITADAKİ BÜYÜK ELÇİLİĞİMİZİ 43'E ÇIKARDIK"

Afrika kıtası ile iş birliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Turizm ve eğitime kadar oldukça geniş bir yelpazede ilişkilerimizi kuvvetlendirmeye çalıştık. Kıtadaki büyük elçiliğimizi 43'e çıkardık. Göreve geldiğimizden beri Afrika kıtası ile iş birliğimizi geliştirmek için çaba harcadık. Sayın Başkana Angola'da üniversite ve hastane yapabileceğimizi söyledik.



"SALGINDA BİRÇOK ÜLKE HAVLU ATARKEN, BİZ REKOR SEVİYEDE BÜYÜDÜK"

Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik.

Salgının zirvesi 2021’de birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük.

"2021'İ YÜZDE 9 BÜYÜME İLE TAMAMLAYACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUM"

2021'i yüzde 9 büyüme ile tamamlayacağımızı öngörüyorum. İnsansız hava araçları konusunda yeni teknolojilerle dünyanın bir numarası olacağımıza inanıyoruz. Kara ve deniz araçlarında da kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke konumuna doğru gidiyoruz. yüzde yüz elektrikli otomobili önümüzdeki yıl sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz. Türkiye bursları ile 8 bin dolayında Afrikalı öğrenciye lisans ve yüksek lisans programı almasına katkı sağlıyoruz. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde Türkiye'nin 7 firması bulunuyor.





