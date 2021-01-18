Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, masa başında harita çizme hayalinde olanlara artık izin veremeyen bir Türkiye'nin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüldüğünü, Türkiye'nin potansiyelini, yatırım, istihdam ve büyüme odaklı bir şekilde hayata geçirmeye başladıklarını belirterek eski Türkiye'nin artık olmadığını belirtti.

Türkiye'nin büyümesiyle birlikte masa başında harita çizme gayretinde olanların bu emellerine erişemediklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"ARTIK BÖLGEMİZDE KOLAYCA SAVAŞ ÇIKARAMIYORLAR"

"Türkiye'nin küresel ve bölgesel gücü arttıkça saldırıların da arttığı bir gerçektir. Türkiye, yaptığı hamleler ile zulüm üzerine kurulu düzeni derinden sarsıyor. Artık bölgemizde coğrafyamızda masa başında çizilen haritalar hayata geçirilemiyor. Artık bölgemizde kapalı kapılar ardında yapılan planlar masumların kanları pahasına uygulanamıyor. Artık bölgemizde tabi kaynakların yağmalanması için kolayca savaşlar çıkarılamıyor.

Terör olayları körüklenemiyor. Artık küçük çekişmeler kışkırtılarak ülkeler cendereye alınamıyor. Bu düzeni bozan ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü? Türkiye aleyhinde kullanılan malzemelere bakın hepsinin ardında bunu göreceksiniz. Kim ne derse desin tarih kendi hükmünü veriyor. Bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık oyun bozuyor ViDEO

"EKTİĞİMİZ TOHUMLARIN MEYVESİNİ TOPLAMA ZAMANI"

Fikir ve ifade özgürlüğünün en büyük savunucusu görünürler , işin ucu kendilerine dokunduğunda yasakçılıkta sınır tanımazlar. İnşallah tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık. Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Güçlü ve büyük Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Yeter ki millet olarak birliğimize, dirliğimize sahip çıkalım."