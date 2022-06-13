Türkiye batıyor diyerek yaygara koparanları gruplandırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kişileri adam yerine koymadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılara değindi.

Yaşanan tablo karşısında aynı durumun dünyanın dört bir yanında yaşandığını belirten Erdoğan, bunu görmezden gelerek "Türkiye batıyor imajı çizenleri" 3 grup üzerinde nitelendirdiğini belirtti.

Bu gruptakilerin derdinin Türkiye olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye batıyor diye korkutanları 3 gruba ayırıyoruz VİDEO

1. grup: Türkiye'yi sömürüp büyüyenler

"Birinci grupta içte ve dışta yıllarca ülkeyi sömürerek kendisini büyütmüş bir kesim var. Bunların endişesi reel ekonomiyle büyüyen Türkiye'den eskisi kadar çok kazanç sağlayamayacak olmalarıdır.



2. grup: Bunların tetikçisi

İkinci grupta, ilk gruptakilerin yönlendirmesiyle hareket eden akademisyen, gazeteci görünümlü tetikçiler bulunuyor. İşin açıkçası bunları çok kale almıyoruz. Bu tetikçileri çok da adam yerine koymuyoruz.

3. grup: İlk 2 grubun istismar ettikleri

Üçüncü grupta ise çeşitli sebeplerle bize hükümetimize, ittifakımıza besledikleri husumetten dolayı ülkenin ve milletin çıkarları dahil her şeye körü körüne saldıranlar bulunuyor. En çok üzüldüğümüz ve en çok uğraştığımız grup da budur. İlk iki grubun en çok istismar ettiği kullandığı kişiler de bu kesimdir.

"Son gruptakilere hakikati anlatacağız"

Bu son gruptaki insanlara doğruyu anlatarak hakikati önlerine koyarak, diğerlerinin yalan ve iftiralarını çürüterek, kendi ülkelerinin kendi milletlerinin safında yer almaya davet edeceğiz. Türkiye'nin dikkatini dağıtma, enerjisini düşürme, odağını kaydırma, istikametini değiştirme gayretlerine itibar etmeden, işimize bakmayı sürdüreceğiz."