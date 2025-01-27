Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan'ı kabul etti

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu geçtiğimiz günlerde Beştepe'de kabul etmişti.

Bu ziyaretin ardından toplumun çeşitli kesimlerinin kanaat önderleriyle buluşmayı sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar ve Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kabul etti.

ERMENİ KATOLİK CEMAATİ RUHANİ REİSİ KAZANCIYAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: