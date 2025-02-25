Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Gazzelilerin yerinden edilmesini kabul etmez

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda da bugün, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

Kabulde Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

"İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON ARTMALI"

Görüşmeye dair detaylar, İletişim Başkanlığı'nın X hesabı üzerinden paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ürdün’ün köklü bağlara sahip olduğunu, ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğunu ifade etti.

"GAZZELİLERİN YERİNDEN EDİLMESİNİ TÜRKİYE KABUL ETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti.

FİLİSTİN'E DESTEKLE İLGİLİ BİRLİKTELİK

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün'ün ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin'e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldılar.