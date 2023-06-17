Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu'na katıldı Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyona ilişkin önemli bir mesaj verdi. "Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz" diyen Erdoğan, yeni ekonomi kadrosunun birinci önceliğinin enflasyon olduğunun altını çizdi...

AA

Türkiye, tüm felaketlere rağmen ihracatta önemli rakamlara ulaştı.

Hedef 2028 yılında, 400 milyar dolar ve üzerine çıkmak...

Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılarak iş adamlarına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon mesajını yineledi.

"Enflasyon tek haneye düşecek"

"Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Seçimden sonra bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun birinci önceliği bu mesele... Büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz."

"Her türlü yapıcı eleştiriyi değerlendirdik"

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

İhracatçılarımızı kader arkadaşımız olarak gördük. Sık sık bir araya geldik, istişare ettik. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz, ufkumuzu açacak öneriler sundu, biz de kalıcı çözümler ürettik. Sizlere yardımcı olmak adına koştuk, çalıştık, ter döktük. Yeni dönemde de hiç beklemeden adımlarımızı attık. Sizden gelen ülkemiz dış ticaretine ivme kazandıracak her türlü yapıcı eleştiriyi değerlendirdik.

21 yıl önce hiç kimse önünü göremiyordu

Türkiye'yi ihracatta tarihinin en büyük başarılarıyla tanıştırdık. Türkiye, 21 yıl önce finans sektörümüz dar boğaza girmişti. Esnafından işçisine sanayicisinden memuruna emeklisine ev hanımına kadar toplumumuzun hiçbir kesimi önünü göremiyordu. Bu tabloyu tamamen tersine çevirdik.

Depremin ekonomiye etkisi

Yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ekonomiye sahiptik. Bugün bu rakamı 1,5 ayda gerçekleştiren bir ekonomiye dönüştürdük. Bu yıla çok güçlü bir giriş yaptık ancak depremler derinden sarstı. Depremin olumsuz etkisi de hamdolsun azalıyor. İnşallah şehirlerimizi eskisinden daha güvenli bir hale getireceğiz.

İhracat 254,4 milyar dolara ulaştı

Mayıs ayında 18,9 milyar dolardan, 21,6 milyar dolara yükseldi. İhracatımız 254,4 milyar dolara ulaştı. Büyüme ve ihracat rakamları ekonomimizin beklenenden daha hızlı toparlandığını gösteriyor. Dış ticarette en büyük sıkıntımız olan enerji yükünü asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yolunda güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız. İnşallah 2023 yılında 2 milyon sağlık turisti ve 3 milyar dolar ihracata hep birlikte şahit olacağız.

Hedef 400 milyar dolar ve üstü...

Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. İhracattaki yükseliş elbette olumlu ama Türkiye Yüzyılı için yeterli değil. 2028 yılı hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktadır. Elektronik ihracatımızın payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülke ülke girişimlerimizi artıracağız, çok dolaşacağız. Dünyayı gezip, neler yapacağımızı planlayacağız.

"Çatışan tarafları aynı çatı altında topladık"

Diplomatik ilişkilerimizin güçlendiği her coğrafyada ihracatımız sürekli yükselmiştir. Birbiriyle çatışan tarafları aynı çatı altında buluşturan bir ülke olmamız dış ticaret için önümüzü daha da açıyor. İhracatımızı artırmanın yollarını aramalıyız. Yabancı ortaklara ulaşmak, potansiyel pazarlar hakkında bilgi almak için görevlilerimiz her zaman emrinizdedir. Bu konuda kastı olanların gözünün yaşına bakmayacağız.

Muhalefete: Milletimiz istemezükçü muhalefeti hak etmiyor