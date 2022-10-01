Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, kendi eksenini tahkim ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, kendi eksenini tahkim ediyor

Erdoğan, Ankara'nın çok farklı diplomatik ilişkilerini milli menfaatler doğrultusunda yönlendirdiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'nin dış politikadaki duruşunu değerlendirdi.

"Eksen kayması olarak göstermeye çalışıyorlar"

Ankara'nın dış politikadaki açılımlarına işaret eden Erdoğan, "Bazı çevreler eksen kayması olarak göstermeye çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iddiayı reddederek şu şekilde konuştu:

"Halbuki Türkiye, kendi eksenini tahkim ediyor"

"Halbuki Türkiye, eksen kayması değil, dünyadaki çok farklı diplomatik ilişkilerini milli menfaatlerimiz çerçevesinde aynı anda yürütmeyi başararak kendi eksenini tahkim ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, kendi eksenini tahkim ediyor ViDEO

"Ülkemize verilen sözler tutulana kadar tutumumuzu koruyacağız"

Öte yandan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecini de değerlendiren Erdoğan, "Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız." diye konuştu.

AA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde geliştiğine vurgu yaptı.

Yunanistan'a mesaj: Tahrik ve gerilim siyaseti kimsenin hayrına değil

Yunanistan'ın gerilimi yükseltici adımlarına ilişkin ise Erdoğan, "Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır." dedi.