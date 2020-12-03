Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kültür ve sanatta prangalarından kurtulmuştur

Projesi 1993 yılında çizilen temeli 1997 yılında atılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası için 1993 yılında proje yarışması düzenlendi. Projeye karar verildikten 4 yıl sonra, 1997 yılında binanın temeli atıldı.

Aradan geçen yıllarda binanın yapımı bir türlü tamamlanamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası için çalışmaları hızlandırdı.

Ankara'da bir kültür adası oluşturmayı hedefleyerek yapılan yeni bina, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yeni binanın açılışı yapıldı.

"HER İHTİYACA KARŞILIK VERECEK ŞEKİLDE TASARLANDI"

Orkestra binasının her türlü ihtiyaca karşılık verecek şekilde inşa edildiğini belirten Erdoğan, "Senfoni Orkestrası binası, her ihtiyaca karşılık verecek şekilde tasarlanmıştır. Binada bulunan büyük ve küçük konser salonları, dünyadaki akustik sistemlere uygunca inşa edilmiştir. Devlet opera, bale, yanı sıra özel kurumlar da bu salondan istifade edecektir. Dünyanın sesi burada toplanarak içimizdeki tüm güzellikler notalara yansıyacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası açılış töreni- İZLE

"AYRIM YAPAN ESKİ TÜRKİYE MANZARASINA SON VERDİK"

Erdoğan ayrıca, "Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur. Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik." ifadelerini kullandı.

PROJE HAKKINDA BİLGİLER

Yeni binayla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun dönem sürüncemede kalan bu projeyi bizzat takip ederek tamamlamayı başardık. Dünyadaki emsalleriyle yarışacak şekilde inşa edilen CSO Konser Yerleşkesi 14,5 hektarlık alan üzerinde 5 bloktan oluşmaktadır.

Bu projede 2023 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salon, 600 kişilik tarihi salon, sergi salonu, hediyelik eşya mağazası ve 10 bin kişilik açık konser salonu mevcuttur.

Her açıdan göz kamaştırıcı bu muhteşem eserin tekrar Ankara'ya ve tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eseri şehrimize kazandıran Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, başta sayın bakan ve ekibini, projede görev alan mimarından mühendisine, işçisine, herkesi şahsım ve milletim adına canı gönülden tebrik ediyorum."

BAKAN ERSOY, ORKESTRANIN TARİHİNİ ANLATTI

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binasının açılış programında konuşan Ersoy, Türkiye'nin zengin ve derin bir kültürün mirasçısı olduğunu, kültürün içerisinde müziğin gelişimine ve uygulamalarına bakıldığında, bunun evrensel bir olgu olarak görüldüğünü ifade etti.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının temellerinin 19'uncu yüzyılın başında atıldığını, 1826'da "Muzıka-ı Hümayun" adıyla kurulduğunu, Osmanlı devletinin son asrındaki sıkıntılı dönemlerinde dahi sanatını aralıksız icra ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 6 ay sonra ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Ankara'ya taşınarak, devletin ilk müzik kurumu olma sorumluluğuyla hizmetine başladığını anlattı.

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıtılması için 1926'da çıkılan 3 aylık turnede orkestranın Marsilya’dan Londra’ya, Helsinki’den Leningrad’a, Amsterdam’dan Varna’ya 20 limanda konser verdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti: "O turnede ilk kez uluslararası platformlarda adını duyuran ve kendisinden övgüyle söz ettiren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yıllar içinde hemen hemen tüm Avrupa'da ve dünyanın farklı kültür coğrafyalarındaki birçok ülkesinde konserler gerçekleştirmiştir. Orkestramızın bu turnelerde mazhar olduğu yakın ilgi ve alakanın, ülkemizin kültürel varlığının ve sanat dağarcığının tanıtılmasında büyük pay sahibi olduğuna da yakından şahidiz."

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının bugüne kadar sadece sanat icrasıyla kalmayıp sayısız sanatçının yetiştirilmesi ve toplumun müzik alanında belirli bir düzeye erişmesi için önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti.

"CSO, DÜNYA STANDARTLARINDA BİR MEKANA KAVUŞMUŞTUR"

Bakan Ersoy, "Bugün karşımızda iki asra yaklaşan tarihiyle, çatısı altında yetişmiş eşsiz sanatçılarıyla ve sahip olduğu uluslararası saygınlıkla, hepimizin gurur kaynağı olan bir kurum durmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de orkestranın kendisine yakışacak yeni mekanında sanat hayatına devam etmesi, imkanlarının geliştirilmesi ve ihya edilmesi yönünde talimat verdiğini anlatan Ersoy, yoğun çalışmalar neticesinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının bugün dünya standartlarında bir mekana kavuştuğunu söyledi.

Bakan Ersoy ayrıca şunları kaydetti:

"Bu projeyi, sanatımıza ve sanatçılarımıza layık şekilde, zarafeti ve teknolojiyi birleştiren bir anlayışla tamamladık. Gururla ifade etmek isterim ki bu eser ülkemizde şu ana kadar konser salonu fonksiyonu için inşa edilmiş en büyük yapıdır. Binada yer alan konser salonları, dünyaca ünlü akustik uzmanlarınca 'doğal akustik' prensibine uygun olarak tasarlanmış, betonarme kabuklarının inşası sırasında, dünyada son derece sınırlı olan 'pnömatik sistem' kullanılmıştır. Yine bir gurur vesilesidir ki geleceğin zanaatkarları bugünün sanatçıları için üretim yapmıştır. Konser salonumuzda kullanılan sanatçı koltukları, Türkiye'de ilk defa uluslararası standartlara uygun olarak, yerli ve milli imkanlarla Beypazarı Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin yetenekli öğrencileri tarafından tasarlanmış ve özenle üretilmiştir. Sözün özü, milletimizin emrine sunulan diğer eserler gibi bu eser de açıkça göstermektedir ki hiçbir zaman sadece yapmış olmak için adım atılmamış, günü kurtarma düşüncesinde olunmamıştır."





Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni evindeki ilk konserini eğitimi, sanat yaşamı ve akademik çalışmalarıyla uluslararası bir müzik insanı olan, orkestranın Genel Müzik Direktörü, Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceğini ifade eden Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni konser salonu binası ile tarihi CSO binasını kapsayan yerleşkemizin hayırlı olmasını, sanatımıza ve sanatçılarımıza uzun yıllar hizmet etmesini, yeni eserlere ve başarılara ilham vermesini temenni ediyorum. Orkestramızın kuruluşundan bugüne kadar, eşsiz hizmetleriyle kültür ve sanatımıza değer katan tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbette ki sahnenin bir de arkası var. Yöneticilerimizden teknik ekibimize tüm mesai arkadaşlarımı ve bu güzel akşamın organizasyonunda görev alanları ayrı ayrı tebrik ediyorum." diye konuştu.