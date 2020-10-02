Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kuşatma altına alınmak isteniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye karşı oynanan oyunun önceden görüldüğünü ve bu kuşatmayı yaracak adımlar atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çevresinde yaşanan olayları yorumladı. Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oyunları daha önceden de gördüğünü ve bu kuşatmayı yaracak adımların hayata geçirildiğini dile getirdi.

DÜNYA DÜZENİNDEN DIŞLANMAK İSTENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: "TBMM'nin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesiyle, ülkemizin gündem konularını paylaşma imkanı bulduk. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele, bu küresel dönüşümden bağımsız değildir. Türkiye bir asır, yarım asır önce yapıldığı gibi dünya düzeninden dışlanmak isteniyor.

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SURİYE'DEN AKDENİZ'E VE KAFKASLARA..

Suriye'den Akdeniz'e ve Kafkaslara kadar bu noktalar, Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alındığıdır.





BİZ BU OYUNU ÇOK ÖNCEDEN GÖRDÜK

Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer hayata geçirdik. 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışımızla bunun o kadar kolay olmayacağı mesajını verdik.

HEM SAHADA HEM MASADA...

Eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar kazın ayağının öyle olmadığını gördüler. Bu kararlı, aktif ve tavizsiz tutumumuz karşısında uluslararası toplumun tüm aktörleri Türkiye'yi hesaba katma mecburiyetinde kalmıştır. Hem sahada hem masada asli yeri olan ülke konumundayız."

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