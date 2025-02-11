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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda konuştu.

Burada iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde ise ülkemizde uygulanan ekonomi programının meyvelerini verdiğini söyledi.

"Bugün ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdık. 3 kıtanın kesiştiği noktada yer alan ülke olarak stratejik ortaklık kurulmasına büyük önem veriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"BÜYÜMEMİZ DEVAM EDİYOR"

Bölgemizde çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor. Ekonomi programımızı son verilerle meyvelerini veriyor. Son 20 senede yüzde 5 büyüme oranını yakalayabilen sayılı ülkelerden biriyiz. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. 270 milyar dolara yakın yatırım çektik. Yabancı şirketlerinin sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

"İKİLİ İLİŞKİLERİN BİR BOYUTU KARŞILIKLI YATIRIMLARDIR"

İkili ilişkilerin bir boyutu karşılıklı yatırımlardır. Malezya, ASEAN'da en büyük ticari ortağımız. Malezya, 2023'te ASEAN ülkeleri arasında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke olmuştur. Birçok alanda iş birliği potansiyelimizin geniş olduğuna inanıyorum. Yerli ve milli sanayimiz bugün ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşılar hale geldi, bunu dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan geri durmuyoruz.

"TÜRKİYE'YE GÜVENEN PİŞMAN OLMAYACAK"

Bugün savunma sanayii, firmalarımız Malezya'da başarılı işlere imza atıyor. 2024'te 62 milyon turistin ziyaret ettiği ülkemizde Malezyalı kardeşimizin teşvik edilmesi önemlidir. Önümüzdeki dönemde karşılıklı uçul sayısını artırılmasının beşeri ilişkilerde çarpan etkisi yapacağına eminim.



Suriye'de çatışmaların son bulmasıyla yatırım fırsatlarını Malezya ile yeniden yapılanması sürecinde birlikte el ele verip çalışabiliriz. Türkiye'ye güvenen inanan yatırımcılar bundan sonra da pişman olmayacak. İki ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının önemli olduğuna inanıyorum.

"MALEZYA ANAHTAR ÜLKE"