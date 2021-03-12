Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek Yunanistan ile Suudi Arabistan ortak tatbikatının da uygun görülmediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır ile ilişkilerin sorulması üzerine diplomatik ve ekonomik işbirliklerinin devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la herhangi bir problem yaşanmadığını aktardı.

Ancak ilişkilerin en üst düzeyde değil de bir tık altında devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bunu en üst düzeyde değil de bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız." dedi.

YUNANİSTAN'LA ORTAK TATBİKATA TEPKİ GÖSTERDİ

Yunanistan'ın Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilerini de ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikatını doğru bulmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdi VİDEO



YETKİLİLERLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşeceğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz.





"BU BÖYLE OLMAMALIYDI"

Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir kararda görmek istemezdik. Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşeceğiz, bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz."