Türkiye'nin nükleer enerji hamlesine karşı olanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye nükleer enerjide bulunmasın demek ihanettir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin artan enerji ihtiyacına yönelik çalışmaların titizlikle yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlarla enerji sunmak olduğunu belirtti.

NÜKLEER ENERJİ HAMLESİNE KARŞI OLANLARA SESLENDİ

Açıklamalarında Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemine değinen Erdoğan, santralin ilk ünitesini 2023'te devreye almaya planladıklarını açıkladı.

Akkuyu'nun ardından 2. ve 3. nükleer güç santrali için hazırlıklara başlanacağını da söyleyen Erdoğan, nükleer enerjiye karşı olanlara seslendi.

"SOKAKLARI YAKIP YIKANLAR BU ADIMIMIZI ELEŞTİRSE DE KARARLIYIZ"

Erdoğan, çevrecilik adı altında sokakları yakıp yıkanlara atıfta bulunarak, "Her ne kadar çevrecilik adı altında sokakları yakıp yıkanlar bu adımımızı eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız." dedi.

"TÜRKİYE, NÜKLEER ENERJİYE SAHİP OLMASIN DEMEK İHANETTİR"

Cumhurbaşkanı son olarak, "Türkiye, nükleer enerjiye sahip olmasın demek ihanettir. Değil ise gaflettir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer santral açıklaması

"ASIL SORULMASI GEREKEN BU ADIMIN 20-30 YIL ÖNCE NEDEN ATILMADIĞIDIR"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar çevrecilik adı altında sokakları yakıp yıkanlar bu adımımızı eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın demek ihanettir. Değil ise gaflettir.





"60 YILDIR KULLANILAN BU ENERJİYE YENİ KAVUŞUYOR OLMAMIZ BÜYÜK BİR KAYIP"

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına yüreğinde zerre kadar hassasiyet olanın, nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Asıl sorulması gereken, Türkye'nin bu adımı neden 20-30 yıl önce atmadığıdır. Bizim dünyada 60 yıldır kullanılan bu enerjiye yeni kavuşuyor olmamız büyük bir kayıptır."

"EPDK YENİ HİZMET BİNASININ HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"EPDK yeni hizmet binasının milletimiz ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. EPDK'nın binasının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panalleri ile kaplı. Binamızda kreşten mescide, fuar alanından kapalı otoparkına her şey düşünüldü. Her şeyi ile göz dolduran bir eseri daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin geleceğine inanan yatırımcılarımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ekonomisi olağanüstü bir iki dönem haricinde 19 yıl boyunca büyümesini sürdürmüştür. Enerji tüketimimiz sadece bu yıl yüzde 8 düzeyinde artmıştır.





"SİSMİK ARAŞTIRMALARIMIZ 6-7 KATINA ÇIKARDIK"

O dönemki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile selefi Fatih Dönmez, enerji filomuza gemileri dahil ettiler. Sahip olduğumuz file ile 14 derin sondaj kuyusu yaptık. Sismik araştırmalarımızı 6-7 katına çıkardık. Karalama kampanyalarına rağmen yürütülen çalışmalarla tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. Türkiye artık enerjide başka bir lige yükselmiştir.

2002'den beri verdiğimiz zorlu ve kutlu mücadeleyi milletimizi bir hayaline daha kavuşturarak taçlandırmak istiyoruz. Resmi kurumlarımız ile birlikte özel sektörümüze de büyük sorumluluklar düşüyor. Özel sektörümüz, 200 milyar doların üzerinde sabit sermaye yatırımı ile ülkemizin gücüne güç kattı.





ÖZEL SEKTÖRE DESTEK VURGUSU

Özel sektörümüzü teşvik ederek, sıkıntılarını çözerek onlara her türlü desteği verdik. Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur.

Türkiye salgının etkilerini en hızlı üzerinden atan ülkelerden olmuştur. Bu muhalefet bizim şehir hastanelerinden rahatsız oluyorlar. Biz bu hastaneler olmasa koronavirüs ile nasıl mücadele edecektik. Şimdi yeni bir şey uydurdular, doktor yok. Elinize, dilinize dursun! Nasıl yok ya, her yerde var. Dün 40 bin sağlıkçı alımını daha duyurduk."

