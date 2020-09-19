Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü çeyrekteki büyüme rakamlarının Türkiye'nin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarını memnun etmeyeceğini söyledi.

Pandemi döneminde tüm dünyada ülke ekonomileri zor duruma düşerken, durumdan en az etkilenen ülkeler arasında Türkiye üst sıralarda yer aldı.

Çin ve Güney Kore'nin arkasında üçüncü sırada yer alan Türkiye, pandemi dönemini ne kadar doğru yönettiğini de ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm bunlara rağmen Türkiye ekonomisini hedef alan kredi derecelendirme kuruluşlarına karşı sert mesajlar verdi.

Video konferans yöntemiyle katıldığı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin elde edeceği başarılarla kredi derecelendirme kuruluşlarına cevap vereceğini söyledi ve büyüme rakamlarını işaret etti.

TÜRKİYE SALGINDAN EN AZ ETKİLENEN ÜLKELER ARASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasındadır. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık.

Göstergeler sadece 2. çeyreğe değil geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor.

3. ÇEYREĞİ HER KESİMİ MEMNUN EDEN BİR BÜYÜME ORANIYLA KAPATACAĞIZ

İmalat sanayi üretiminde yıllık 5,1 artış memnun edici. 2 ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yarım milyon arttı. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız.

BU DURUMDAN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI MEMNUN OLMAYACAK

Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir.

Erdoğan: Kredi derecelendirme kuruluşları hiç memnun olmayacak VİDEO

CEVABI BAŞARILARIMIZLA VERECEĞİZ

Türkiye'yi Afrika'nın, Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarılarımızla vereceğiz. " şeklinde konuştu.