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Kabine Beştepe'de toplandı...

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

TOPLANTI 1,5 SAAT SÜRDÜ

Saat 15.30 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kabine toplantısının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturdu.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2023 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

2 sene önce yapılan seçimleri anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin derin bir uçurumun kenarından nasıl döndüğü bugün daha iyi anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

"GIRTLAK GIRTLAĞA KAVGAYA GİRİŞTİLER"

Muhalefetin içinde bulunduğu duruma da tepki gösteren Erdoğan, "Daha iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar, bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa bir kavganın baş aktörleri olarak her gün manşetleri süslüyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik tepkisinde şunları söyledi:

Bugün bir kez daha şahsımı yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören 27 milyon 835 bin vatandaşımın her birine yürekten teşekkür ediyorum. Tercihleri farklı yönde tecelli etse de sandığa giderek demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün geriye dönüp baktığımızda hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta yapılan tercihin ne kadar hayati olduğunu daha net görüyoruz. Türkiye'nin derin bir uçurumun kenarından nasıl döndüğü bugün daha iyi anlaşılıyor.

"AZİZ MİLLETİN VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ DİYORUM"

Son iki yılda yaşanan gelişmeleri, tartışmaları, ayrışmaları düşününce dili dualı bu aziz milletin verilmiş sadakası varmış diyorum. Sadece son bir haftada şahit olduğumuz meydan muharebesi bile bunu görmek için ziyadesiyle kafidir. Düşünebiliyor musunuz? Daha iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar, bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa bir kavganın baş aktörleri olarak her gün manşetleri süslüyor. Koalisyon dönemlerini tecrübe etmemiş 30 yaş altı gençlerimize eski Türkiye'nin neden sürekli patinaj yaptığını örnekleriyle gösteriyorlar.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE AŞKLA HİZMET EDİYORUZ"