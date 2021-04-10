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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu heyeti ile bir araya geldi.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 00:40
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti

    Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncuları ziyaret etti.

    Heyet, Erdoğan'a hediye takdim etti.

    Öte yandan, ziyarette bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

    Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

    TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ

    Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas'in Türk vatandaşlığına geçtiği ve bundan sonra Milli Takım'da ter dökeceği kaydedildi.

    Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti #6

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