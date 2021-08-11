Göçmen politikasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yolgeçen hanı olmadığını belirterek alınan önlemleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk Kanal D ortak yayınında, gündeme dair merak edilenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin Afganistan'a sınır dışı edildiğini söyledi.

ALINAN ÖNLEMLERİ TEK TEK SIRALADI

Afganistan'ın kenara itilemeyeceğini ama Türkiye'nin de gerekli önlemlerini aldığını belirten Cumhurbaşkanı, konuya ilişkin yapılanları tek tek sıraladı.

"Türkiye yolgeçen hanı değildir." diyen Erdoğan, sınırlara boşuna duvar örülmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yolgeçen hanı değildir

HABERLEŞME KULELERİ, SINIRLARA ÖRÜLEN DUVARLAR, İLAVE BİRLİKLER...

Haberleşme kulelerinin yüzde 95'inin tamamlandığını da açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, ilave birliklerin sevk edildiğini de sözlerine ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

"MESLEK SAHİBİ SURİYELİLER VATANDAŞ OLDU"

"Biz en önemli adımı Suriye'de attık. 4 milyona yakın göçmen geldi. Biz kapılarımızı açtığımız gibi, meslek sahibi sanat sahibi Suriyeli de bizim vatandaşımız oldu.





"YÜKSELEN DUVARLAR, DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI"

Afganistan durumu biraz daha farklı. Bizim İran, Irak kapılarında duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Yükselen duvarlar düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için. Çalışmalar devam ediyor. Çok da kalmadı, sınırlarımız bu duvarlarla örülüyor.





"TALİBAN'LA YAŞADIKLARI SIKINTILI"

Afgan halkının içine düştüğü durum çok sıkıntılı. Taliban'la yaşadıkları süreç çok sıkıntılı. Bu konuda da biz bazı çalışmalar yapıyoruz. Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Bizim bu tür şeylerde üst düzeyde kontrol altına alamazsak, bu defa Afganistan'daki barışı sulhu sağlamamız mümkün olmaz.





"HER ŞEYİ ASKERİ OLARAK HALLEDEMEYİZ"

Bu akşam Katar ile görüşmem oldu. Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulhe yönelim adım atarız diye görüştük. Her şeyi askeri olarak halledemeyiz. Savaşın geçerli olduğu yer var bir de siyaset ve diplomasinin geçerli olduğu yer var. Benim elim nereye kadar uzanabiliyorsa bizim oraya baş atmamız lazım. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. 35 milyon nüfusu olan bir ülke.





"TÜRKİYE YOLGEÇEN HANI DEĞİLDİR"

Herkes bilsin ki, Türkiye yolgeçen hanı değildir. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde söz konusu değil. O duvarları, surları boşuna mı örüyoruz? Şu an itibarıyla doğu ve güney sınırlarımızda 505 bin yabancının ülkemize yasa dışı girişi engellenmiştir. 2021 yılında 253 bin civarında."