Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de kardeşlik kazanacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da partililere seslendi.

Türkiye'nin terör belasından kurtarılması için atılan adımlara değinen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizim referansımız daima ülkemizin ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız son engelleri ortadan kaldırmak. Allah'ın yardımı milletimizi desteği ile bunu başaracağız. Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak.

Bölücü caniler, ya bir an önce silahlarını gömecekler, ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler.

Bunun dışında üçüncü bir yol yok.

Silahın, şiddetin devri artık sona erdi.

Bölücü örgüt, kullanım süresini tamamladı."

Ayrıntılar geliyor.