Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Afganistanlı göçmen sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 1,5 milyon Afgan göçmenin olduğu iddiasının 'yalan' olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin politikalarını yalan üzerine oturttuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan gelen göçmenlerle ilgili de yalan iddiaların ortaya atıldığını belirtti.

Türkiye'de 1,5 milyon Afgan göçmen olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Afgan göçmen sayısını da net bir şekilde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MUHALEFETİN İDDİASI YALAN

(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır.

TÜRKİYE'DE KAÇ AFGAN GÖÇMEN VAR

Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.



Erdoğan, Türkiye'deki Afganistanlı göçmen sayısını açıkladı VİDEO

GEREKİRSE TALİBAN'LA DA GÖRÜŞÜRÜZ

Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız."