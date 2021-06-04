Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıkladı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjde, nihayet belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada yeni bir doğalgaz rezervinin bulunduğunu müjdeledi.

135 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ DOĞALGAZ KEŞFİ

Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda yaptığı keşifte 135 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı bitirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı VİDEO

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"GEÇEN YIL 405 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV KEŞFEDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Karadeniz'de çalışmalara başlayan Fatih Sondaj Gemimiz geçen yıl toplamda 405 milyar metreküplük rezerv keşfetti. Sondaj gemisi kiralama usulü geride kaldı. Kendi gemimizle araştırma ve sondaj yapıyoruz.

Fatih Sondaj Gemimiz Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptı."