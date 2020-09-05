Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dört bir yanında tavsiyelere uyulmuyor

Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. İnsanımız adeta kendisinin katili.” dedi.

Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlere uymayanlara sitem etti.

“Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor.” diyen Erdoğan, artan vaka sayılarına rağmen sağlık sisteminin dimdik ayakta olduğunu dile getirdi.

Erdoğan: Türkiye'nin dört bir yanında tavsiyelere uyulmuyor VİDEO

“KESİN BİR ÇARE YOK”

Erdoğan, “Kurduğumuz güçlü sağlık altyapısı sayesinde ayyuka çıkan tıkanıklıkların önüne geçilmiştir. Temizlik, maske, mesafe kurallarına daha titiz bir şekilde davranmaya davet ediyorum. Bilim henüz kesin bir çare üretememiştir. Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir sonuç alınmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

“İNSANIMIZ ADETA KENDİSİNİ KATİLİ”

Kapalı alanlarda sigara içilmeye devam edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kurallara uygun hareket edilmelidir. İnsanımız adeta kendisinin katili. Bunu söylediğimiz zaman vatandaşımızın ağrına gidiyor. Biz halkımızı seviyoruz ve onların sağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Maskeye dikkat edelim, aksi takdirde sonu ölüme kadar giden yolun kapısını açmış oluruz. Bunu hep birlikte başarmalıyız. Doktorlarımız, sağlık memurlarımız, hemşirelerimiz canı pahasına, gece gündüz demeden çalışıyor ama vatandaşlarımız buna uymalıdır.”