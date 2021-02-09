Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Uzay Programı'nın yol haritasını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan 'Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz.

Bu program ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Geleceğin Türkiye'si adına büyük bir projenin heyecanıyla karşınızdayım. Küresel uzay yarışında Türkiye'yi üst liglere taşıyacağız. Paylaşacağımız hedefler hayal ürünü değil. Havacılık alanındaki kazanımlarımızın bir üst lige çıkarılmasıdır.

İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor. Dünyada uydu üretme kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasındayız. sırada Göktürk-3 uydusu var.



Gece ya da gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz. Gözlem uydularında kazandığımız tecrübe ile haberleşme uydularını kendi üreten ülkeler arasına gireceğiz.

Türk mühendislerinin yerli yazılımlarıyla uydulardan elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini de sağlayacağız. Artık uzay sistemleri alanında montaj ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir ülke konumundayız. Şu anda en önemli eksikliğimiz fırlatma konusu. Ancak bu konuda da önemli adımlar atıyoruz.

Bir astronomi, matematik gibi temel bilimlere öncülük etmiş bir neslin temsilcileriyiz. Pozitif bilimlerdeki üstünlüğün son yıllarda Batı'ya geçtiğini biliyoruz. Ama dünya yeni bir değişimin arifesinde."

AYRINTILAR GELECEK...