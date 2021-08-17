Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki felsefesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki felsefesini, "Eğer barış istiyorsan savaşa daima hazır olmalısın" sözleriyle açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki şahlanışına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda bu alanda bir devrim gerçekleştirildiğini belirtti.

SON 19 YILDA DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyacağını ifade eden Erdoğan, "Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik

"DIŞA BAĞIMLILIĞI YÜZDE 80'LERDEN YÜZDE 20'LERE İNDİRDİK"



Savunma sanayiinde dışa bağımlılık seviyesini yüzde 80'lerden yüzde 20 seviyesine indirmeyi başardık. İhracatımızda da bunun yansımalarını görüyoruz. Daha önce 250 milyon doları bulmayan ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer barış istiyorsan savaşa daima hazır olmalısın

"EĞER BARIŞ İSTİYORSAN SAVAŞA DAİMA HAZIR OLMALISIN"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki felsefesini de paylaştı.

Erdoğan, "Atalarımızın 'Eğer barış istiyorsan savaşa daima hazır olmalısın' sözü, bizim savunma sanayiindeki felsefemizin en güzel ifadesidir." diyerek savunma sanayisindeki atılımın önemini bu sözlerle açıkladı.