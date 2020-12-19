Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanların hayal kırıklığına uğramaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Açılışta önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe engelleri daha kolay aşmaya başladığını ifade etti.

ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKLARINI VURGU YAPTI

Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanların, şu zamana dek bunu başaramadığının altını çizen Cumhurbaşkanı, yine Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla çekinmeyecek bir ülke olduğunu belirtti.

Tehditlerle, ayak oyunlarıyla, riyakarlıkla Türkiye'nin diz çökmeyeceğinin vurgusunu yapan Recep Tayyip Erdoğan, bu gayretlerin içinde olanları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz- İZLE

"ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞANLAR ŞU ANA DEK BAŞARILI OLAMADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe, engelleri daha kolay aşmaya başladık. İçeride ve dışarıda yılların alışkanlıklarını değiştirmek kolay olmuyor. Ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar.

"SİZLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla çekinmeyecek bir ülke olduğunu kabullendirmekte kararlıyız. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum; sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere oluştırana kadar durmayacağız."