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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun İl Kongresi'nde, "Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Bizi yavaşlattılar ama ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler." açıklamasında bulundu