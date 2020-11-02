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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 00:12
- Güncelleme : 02.11.2020 - 00:19
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Türkiye ekonomisine saldırılar olduğunu belirten Erdoğan, saldıranların kurdukları tuzakları bozduklarını belirtti.
"ÜLKEMİZİ BU KUTLU YOLDAN GERİ DÖNDÜREMEDİLER"
Erdoğan açıklamasında, "Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken bizi yavaşlattılar ama ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar. Kurdukları tuzakları bozduk.
"TÜRKİYE'Yİ VESAYETLE ESİR ALAMADILAR"
Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler.
Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır." ifadelerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler İZLE