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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennim Türkmen gazını getirmek

    Türkmenistan seyahati öncesinde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz konusundaki adımların atılacağını ve Türkmen gazının Türkiye'ye Hazar üzerinden getirileceğini vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 18:19
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennim Türkmen gazını getirmek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Türkmenistan'a hareket etti.

    Türkiye- Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına hitap etti.

    Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz konusunda müjdeyi verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü;

    "Avaza Zirvesi ağırlıklı olarak doğalgaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız.

    "İstiyoruz ki Türkmen gazını Hazar üzerinden getirelim"

    İlham Beyin de olması bu süreç için önem arzediyor. Bunları orada 3'lü olarak konuşacağız. Temennim odur ki Türkmen gazını Hazar üzerinden getirelim."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkmen gazını ülkemize getireceğiz VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennim Türkmen gazını getirmek #1


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