Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

DOĞUM GÜNÜNÜ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.