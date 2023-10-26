Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile bir araya geldi Türkiye'ye gelen Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında samimi anlar kameralara yansıdı. İki lider birbirlerine köpek hediye etti.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor..

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Resmi törenle karşılanan Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Berdimuhammedov, daha sonra baş başa görüştü.

Görüşmede iki lider arasında samimi anlar yaşandı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Alabay cinsi köpek hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kangal hediye etti

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berdimuhammedov'a, Kangal cinsi köpek hediye etti.

Kameralara poz veren iki liderin keyifli anları kameralara yansıdı.

13 anlaşma imzalandı

Görüşmenin ardından geçilen törende, Türkiye ve Türkmenistan arasında 13 alanda iş birliği anlaşması imzalandı.

"Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk"



İmzaların ardından ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ortak tarihe dayanan münasebetlerimiz, ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlenerek gelişiyor. Enerji, ulaştırma, ticaret, çevre, meteoroloji ve iklim değişikliği, tarım, medya, gençlik ve spor, eğitim ve kültür gibi alanlarda anlaşmalar imzaladık.



Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkmenistan enerji kaynakları olarak dünyanın ve bölgemizin önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. İş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine katkıları hep beraber gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

"Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum"

Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemini ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum.



Bugün düzenlenen iş forumu da karşılıklı etkileşimin gelişmesine faydalı oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkmenistan bağımsızlığından bugüne kadar örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Türkiye her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov da şunları söyledi: