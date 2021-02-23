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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'u kabul etti

    Erdoğan, Külliye'de ağırladığı Meredov ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.02.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 17:26
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'u kabul etti

    Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov, bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meredov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki isim, basın toplantısı düzenledi.

    ERDOĞAN, KÜLLİYE'DE AĞIRLADI

    Meredov, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.

    Kabulde, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel meselelerin de konuşulduğu belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'u kabul etti ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov u kabul etti #1

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