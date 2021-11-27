Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 günlük resmi ziyaret için Türkmenistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'a resmi ziyaret için Atatürk Havalimanı'nda özel uçak "TRK" ile saat 10.40'da Aşkabat'a hareket etti.

Burada Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya gelecek.

ORTAK ANLAŞMA

Görüşmede enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılarak ortak anlaşmaların imzalanacak

ZİRVE KATILIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Kasım'da ise "Birlikte Geleceğe" temasıyla gerçekleşecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Berdimuhamedov'a devredeceği zirve kapsamında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Öte yandan Erdoğan ile birlikte Türkmenistan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gitti.