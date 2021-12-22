Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turkovac yıl bitmeden kullanıma sunulacak

Yerli koronavirüs aşısının acil kullanım onayı almasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac'ın yıl bitmeden kullanıma sunulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, uzaktan bağlantıyla katıldığı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşıyla ilgili bilgi aldı.

YIL BİTMEDEN KULLANIMA SUNULACAK

Erdoğan'ın yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın yıl bitmeden kullanıma sunulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Turkovac'ın tüm insanlığın kullanımına hizmet edeceğini de sözlerine ekledi.

"EN KISA SÜREDE RANDEVULARINIZI ALARAK AŞINIZI YAPTIRIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Aşımızın geliştirilmesi ve üretilmesinde görev alan herkesi tebrik ediyorum. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili yöntem olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alan Turkovac aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sonucudur. En kısa sürede randevularını alarak Turkovac aşısını yaptırmaya davet ediyorum.

"TÜM İNSANLIKLA PAYLAŞMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ"

Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da dost ülkelere gönderiyoruz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."